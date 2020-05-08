Yavru aslanı için gözyaşı döküyor

İranlı güzel manken Qazal Yadegari, elinden alındığı için çok özlediği yavru aslanı Dexter için gözyaşı dökerek, "Onu ellerimle besliyordum, benim bebeğim gibiydi. Umarım bir an önce birbirimize kavuşuruz" diye konuştu.

EMNİYET KORUMAYA ALDI

Türkiye'ye taşındıktan sonra İstanbul'da yaşadığı rezidansında yavru aslan ve piton besleyerek dikkatleri üzerine çeken manken Yadegari, güzelliği kadar elleriyle beslediği aslan yavrusu ve yılanıyla haberlere konu olmuştu. Yadegari'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve İranlı mankenin yavru aslanına ve pitonuna el koymuştu. Yetkililer yavru aslan ile pitonun korumaya alındığını açıklarken, güzel manken ise bir aydır göremediği ve Dexter adını verdiği yavru aslanını çok özlediğini söyledi.





'BEBEĞİM GİBİYDİ'

Türkiye'ye yeni geldiğini ve buradaki kuralları bilmediği için tedbirsiz davrandığını dile getiren Qazal Yadegari, "Ben o yavru aslanı 3 aylıkken sahiplendim ve bugüne dek her gün ellerimle besledim. İkimiz de birbirimize çok alışmıştık, bana ve çevreye hiçbir zararı yoktu. O benim bebeğim gibiydi. Minik Dexter'ımı çok özlüyorum ve yeniden kavuşacağım günü iple çekiyorum. Umarım en kısa zamanda bu dileğim gerçekleşir. Çünkü onun da beni özlediğinden ve benim gibi gözyaşı döktüğünden eminim" dedi.