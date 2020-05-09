Tuba ve Mert Fırat’tan DSÖ’ye korona desteği

Tuba Büyüküstün, Mert Fırat ve Edis gibi ünlü isimler, korona virüsü salgınıyla ilgili mesajların yayılması için Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne destek oldu. DSÖ ise korona önlemlerini geniş kitlelere ulaştıran sanatçılara övgü yağdırdı. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin açıklamasında, Tuba Büyüküstün, Mert Fırat ve Edis gibi ünlülerin geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş kitlelere hitap ettikleri söylendi.

35 BİN KİŞİ İZLEDİ

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün canlı yayında DSÖ'den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile Kovid-19'a karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını 35 bin kişinin takip ettiği; oyuncu Mert Fırat'ın takipçilerine, Kovid-19 ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu; şarkıcı Edis Görgülü'nün de DSÖ'nün açıkladığı Kovid-19 tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtildi.