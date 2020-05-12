Tuğba gönlünü organik tarıma verdi

İzmirli ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Instagram'dan katıldığı bir programda sağlıklı beslenmenin önemine değinerek çiftlik kurmak ve doğal ürünler yetiştirmek istediğini dile getirdi.

FARKLI TATLARA ÖZENDİ

Karantina dönemini evde geçirdiğini anlatan Özerk, "İstanbul'da 20-25 gün karantinada kaldıktan sonra annemle birlikte Alaçatı'ya geldik. Bahçem olduğu için çok daha rahatım, bir yere çıkma ihtiyacı duymuyorum. Burada sevdiğimiz köylülerimiz var, taze mahsulleri onlardan alıyoruz. Bir şekilde alıştık bu durumlara" dedi. Uzun zamandır sağlıklı beslenme üzerine hem farklı tatlar hem de farklı deneyler yaptığını söyleyen Özerk, "Bunları artık hayata geçirmek için çiftlik kurmak istiyorum. Sebzeden tutun süt ve peynir ürünlerine kadar her şeyi doğal olarak üreteceğim. Ağaçlarla ilgili bir projem var ve o ağaçların organik reçellerini yapmak istiyorum" dedi. Güzel sanatçı bu açıklamalarıyla, İzmir Çeşme'de oyuncu Gizem Karaca, Muğla'da Özgü Namal, Saroz Körfezi Güneyli köyünde oyuncu Burak Hakkı ve Muğla Köyceğiz'de yönetmen Yılmaz Erdoğan gibi kendi çiftliğini kuran sanatçılar kervanına katılma sinyali verdi. Son dönemde birçok sanatçı sağlıklı yaşam için tarımla uğraşmaya ve organik ürünler yetiştirmeye başlamıştı.

AKUSTİK ALBÜM MÜJDESİ

Müzik çalışmalarıyla ilgili de bilgiler aktaran Tuğba Özerk, "Tuğba'dan Akustikler 1 albü-münü yaptım. Slow şarkılardan oluşan, tamamen akustik bir albüm. Gençler slow par-çalarımı çok seviyor ve bundan çok mutlu oluyo-rum. Bu sıralar çok hare-ketli parçalar üretmek istemiyorum. Belki karan-tina sürecinde 'Tuğba'dan Akustikler 2' albümünü de çıkarabilirim" dedi.