Ebru Akel'i tanıyamadılar

Sokağa çıkma yasağının 4 saatliğine kaldırılmasıyla kendini dışarı atan ünlü isimlerin buluşma adresi İstanbul'un gözde semti Bebek oldu. Maskesinin yanı sıra taktığı gözlük ile de tanınmakta güçlük çekilen isim Ebru akel, oğlu Eren ile birlikte sahil turu yaparken görüntülendi. Karantina günlerini iyi değerlendirdiğini ve bol bol spor yaptığını söyleyen akel, "1.5 saatimiz kaldı arkadaşlar sizden müsade istiyorum." diyerek gözlerden kayboldu.