Korona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson, sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başladı. 70 yaşındaki usta müzisyen, Umre ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Umre hatırası, yıllar önce" notuyla paylaştı. Yaş sınırı nedeniyle evinden çıkamayan Alanson'un paylaşımına beğeni yağdı.
Alanson’dan umre hatırası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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