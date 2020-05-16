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Korona torunlara hasret bıraktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 72 yaşındaki ve 79 yaşındaki çifti, karantina sürecinde çocuklarına ve torunlarına hasret kaldı.

Korona torunlara hasret bıraktı
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, bir süredir yaşadıkları karantina sürecini anlattı. Salgında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Hülya Koçyiğit, "Bir can daha kaybolmasın diye büyük emek ve özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etmemiz gerekiyor" dedi.

"EVDEN ÇIKMADIK"
Korona günlerinde hiç sokağa çıkmadıklarını söyleyen Hülya Koçyiğit, "Gönüllü bir şekilde evdeydik. Böylesine özveri ile çalışanlara bizim de katkımız olması gerekiyordu. Misafir de kabul etmiyoruz. En çok çocuklarımı özledim, hele ki torunlarım burnumda tütüyor." ifadelerini kullandı. Selim Soydan ise "Evde kaldık gazeteleri okuduk, haberleri izledik. Günlerimiz biraz yürüyüş yaparak, biraz film izleyerek geçti" dedi.

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