Aksu ikinci kez kolit hastalığına yakalandı

2014 yılında Kolit hastalığı nedeniyle ameliyat olan Türk müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'nun hastalığı yeniden nüksetti. 65 yaşındaki ünlü şarkıcı, 2014 senesinde yakalandığı hastalıktan ameliyatla kurtulmuştu. Geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Minik Serçe, yıllar sonra bir kez daha hastalığın pençesine düştü. Hastalığa yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı, "Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum" diyerek sevenlerini üzdü.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

