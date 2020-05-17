Eski manken Demet Şener Küpeli eşi Cenk Küpeli ile birlikte Emirgan'da objektiflere yansıdı. Sahil hattında bir mekandan kahve alan çift, arabalarına binerken basın mensuplarıyla sohbet etti. Salgın sürecinde eşi Cenk Küpeli'nin mutfak ile arasının nasıl olduğunu soran muhabirlere Demet Şener, "Cenk'i mutfakta göremezsiniz. Evde yemekleri ben yapıyorum, eskiden de böyleydi" dedi.

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