  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık “Cenk’i mutfakta göremezsiniz”

“Cenk’i mutfakta göremezsiniz”

“Cenk’i mutfakta göremezsiniz”
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Eski manken Demet Şener Küpeli eşi Cenk Küpeli ile birlikte Emirgan'da objektiflere yansıdı. Sahil hattında bir mekandan kahve alan çift, arabalarına binerken basın mensuplarıyla sohbet etti. Salgın sürecinde eşi Cenk Küpeli'nin mutfak ile arasının nasıl olduğunu soran muhabirlere Demet Şener, "Cenk'i mutfakta göremezsiniz. Evde yemekleri ben yapıyorum, eskiden de böyleydi" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Cenk’i mutfakta göremezsiniz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA