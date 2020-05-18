  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bayram neşesini kaybetmiyor

Bayram neşesini kaybetmiyor

Bayram neşesini kaybetmiyor
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Oyuncu Sedef Avcı korona virüs salgını nedeniyle farklı bir bayram olacağını fakat moral bozmaya gerek olmadığını söyledi. Avcı yaptığı paylaşımda "Bu bayramda evlerimizde olacağız ama bu keyifle zaman geçirmemize engel değil. Biz Can ile bu harika LEGO ninjago setini inşa edecegiz mesela. Oyunlarla bayram neşesini hep birlikte inşa etmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayram neşesini kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA