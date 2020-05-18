Bayram neşesini kaybetmiyor

Oyuncu Sedef Avcı korona virüs salgını nedeniyle farklı bir bayram olacağını fakat moral bozmaya gerek olmadığını söyledi. Avcı yaptığı paylaşımda "Bu bayramda evlerimizde olacağız ama bu keyifle zaman geçirmemize engel değil. Biz Can ile bu harika LEGO ninjago setini inşa edecegiz mesela. Oyunlarla bayram neşesini hep birlikte inşa etmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.