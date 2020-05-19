Ülkemle gurur duyuyorum

Çek model Petra Nemcova'nın yardım vakfı 'All Hands and Hearts' için yaptığı canlı yayına, birbirinden ünlü dünyaca isimler katıldı.

"TÜM DÜNYAYA DESTEK OLDUK"

Yayına katılan Tülin Şahin'in yanı sıra, akademisyenler, profesörler, sanatçı Quincy Jones, şarkıcı Nicole Scherzinger, Sheryl Crow, ünlü top modeller; Isabeli Fontana, Blanca Padilla ile Olga Kurylenko da konuk olarak yer aldı. Yaklaşık üç saat süren yayında 'yeni normal' ve 'yeni dünya' hakkındaki görüşler dile getirildi. Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele hakkında konuşan Şahin, "Ülkemle ne kadar gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hem bu süreci çok iyi yönetiyorlar hem de Türkiye tüm dünyaya medikal desteklerinin yanı sıra sevgilerini ve iyi dileklerini gönderiyor. Ülkemizin her birimi bu salgın için canla, başla, bir bütün halinde mücadele ederek, tüm dünyaya örnek oluyor" dedi.



Salgın sonrası karşılaşacağımız dönemle ilgili de konuşan Şahin "Umarım farkındalığı artmış yeni bir dünya ile tanışırız. Şu an eskisinden daha çok birleşmiş durumdayız. Dünya ilk defa çok güzel birlik oldu" dedi.