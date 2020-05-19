  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ülkemle gurur duyuyorum

Ülkemle gurur duyuyorum

’nin ‘Supermodel’i , ünlü Çek model ’nın vakfı ‘ and Hearts’ için yaptığı canlı yayına katıldı. Şahin, Türkiye’nin korona virüs salgınıyla ilgili mücadelesini anlatırken, “Ülkemle gurur duyuyorum” dedi.

Ülkemle gurur duyuyorum
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Çek model Petra Nemcova'nın yardım vakfı 'All Hands and Hearts' için yaptığı canlı yayına, birbirinden ünlü dünyaca isimler katıldı.

"TÜM DÜNYAYA DESTEK OLDUK"
Yayına katılan Tülin Şahin'in yanı sıra, akademisyenler, profesörler, sanatçı Quincy Jones, şarkıcı Nicole Scherzinger, Sheryl Crow, ünlü top modeller; Isabeli Fontana, Blanca Padilla ile Olga Kurylenko da konuk olarak yer aldı. Yaklaşık üç saat süren yayında 'yeni normal' ve 'yeni dünya' hakkındaki görüşler dile getirildi. Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele hakkında konuşan Şahin, "Ülkemle ne kadar gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hem bu süreci çok iyi yönetiyorlar hem de Türkiye tüm dünyaya medikal desteklerinin yanı sıra sevgilerini ve iyi dileklerini gönderiyor. Ülkemizin her birimi bu salgın için canla, başla, bir bütün halinde mücadele ederek, tüm dünyaya örnek oluyor" dedi.

Salgın sonrası karşılaşacağımız dönemle ilgili de konuşan Şahin "Umarım farkındalığı artmış yeni bir dünya ile tanışırız. Şu an eskisinden daha çok birleşmiş durumdayız. Dünya ilk defa çok güzel birlik oldu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ülkemle gurur duyuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA