Korona sayesinde mutfakla tanıştı

Muğlalı genç oyuncu Maral Büyüksaraç evden çıkmamaya alıştı. Çok telaşlı ve sabırsız biri olarak bilinen sanatçı, sokağa çıkmamanın kendisini değiştirdiğini, ilk kez mutfakla tanıştığını söyledi. Yeni Asır'a konuşan Büyüksaraç, "Çok telaşlı ve sabırsız biri olduğum için uzun süre evde kalmak benim için gerçekten zor. Mutfak ve yemek işleriyle hiç ilgilenmezdim şu ara ufak ufak denemeler yapıyorum" dedi.

ADEM ÜLKER