Zumruduanka gibi yeniden doğdu

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncu ve sunucusu İpek Tuzcuoğlu, verdiği röportajda merak edilen soruları cevapladı. Korona virüs salgını nedeniyle meslektaşlarının zor günler geçirdiğini söyleyen Tuzcuoğlu, şu an program yapabildiği için kendini şanslı hissettiğini belirtti. Yeni dönem oyunculardan Farah Zeynep Abdullah, Serenay Sarıkaya ve Bergüzar Korel'i beğendiğini söyleyen başarılı oyuncu, kendi jenerasyonundan ise, Vahide Perçim'e bayıldığını söyledi.

"SETTE ÇAY DAĞITTIM"

Oyunculuk kariyerinden önce Yeşilçam'da da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Tuzcuoğlu, "Yeşilçam'daki ustalarla çalışma imkanım oldu. Çalıştığım bütün yönetmenler vefat etti. Sette çay da dağıttım, şaryo da kurdum, makyaj malzemelerini de temizledim. Bildiğin okul gibiydi benim için" dedi. Magazin programlarında uzun zamandır görülmemesini 'bir tercih' olarak yorumlayan ünlü isim, "Kendi ruhumla bu sanatçılığımı, oyunculuğumu buluşturacak alan yakaladım ve o alanda çok mutluyum. Yani gerçek İpek bu aslında." diye konuştu.