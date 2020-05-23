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Haberler Sarmaşık Ulusoy: Hep dua ettim

Ulusoy: Hep dua ettim

Nişantaşı’ndaki bir mağaza çıkışında görüntülenen model , karantina günlerini dua ederek geçirdiğini söyledi. Ünlü mankenin sevgilisi ’nun şoförüyle alışverişe gelmesi gözlerden kaçmadı.

Ulusoy: Hep dua ettim
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Uzun süredir evinden dışarı çıkmaya manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir alışveriş mağazasında kameralara yansıdı. Daha önce aldığı kıyafetleri değiştirmeye geldiğini söyleyen model, "İadelerim vardı, onları verdim. Mağazada herkes çok ilgiliydi, kabine girip hiçbir şey denemedim" dedi. Karantina sürecinde evde ekmek yapmadım ama bol bol spor yaptım diyen Ulusoy, "Hep dua ettim" dedi.

ÖZEL ŞOFÖR TAHSİS ETTİ
Özge Ulusoy, her sektörde olduğu gibi sanat camiasının da ekonomik kayıp yaşadığını ancak bunu söylemeyi uygun bulmadığını belirtip "Herkes tabii maddi kayıplara uğradı, o kadar zor şeyler yaşayanlar var ki, benim kendimle ilgili konuşmam doğru olmaz. Ben şükrettim hamd olsun demeyi tercih ettim. İç dünyama döndüm, çok dua ettim" dedi. Sevgilisiyle ilgili sorular üzerine basın mensuplarından koşar adım kaçan ünlü manken Özge Ulusoy'un, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun tahsis ettiği özel aracın şoförüne paketlerini teslim etmesi gözlerden kaçmadı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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