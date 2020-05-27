Acun dünya rekoru kırdı

Survivor yarışmasında gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşan Acun Ilıcalı, bu kez tüm yarışmacılarla yeni bir rekor denemesi yaptı. Ilıcalı, açtığı canlı yayında iki dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak, daha önce 2 milyon izleyici ile ünlü rapçi Tekashi69'a ait olan dünya rekorunu kırdı.