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Haberler Sarmaşık Hilal Özdemir’e yardım eli

’e yardım eli

Katıldığı televizyon programında ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiğini söyleyen sanatçı ’in yardımına şarkıcı koştu. Özdemir için kısa süre içinde 25 bin TL toplandı.

Hilal Özdemir’e yardım eli
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Oyuncu Hazım Körmükçü ile olay-lı bir şekilde boşa-nan Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özde-mir, geçtiğimiz gün görün-tülü olarak katıldığı televizyon programın-da, zor günler yaşadığını ve ekonomik sıkıntı çektiğini göz yaşları içinde anlatmıştı. Kızılay'a başvurarak aldığı erzağın 10 gün yettiğini anla-tan Özdemir "Kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarımın babası ortada yok" demişti.

KAMPANYA BAŞLATTI

Yaşanan duruma kayıtsız kalmayan Haluk Levent ise vakit kaybetmeden harekete geçti ve Özdemir için yardım kampanyası başlattı. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Levent "Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. Burak-Banu siz ne kadar güzelsiniz böyle ya" dedi.

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