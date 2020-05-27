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Haberler Sarmaşık Uras’ın bayramı hastanede geçti

Uras’ın bayramı hastanede geçti

Uras’ın bayramı hastanede geçti
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Şarkıcı Fulden Uras yaşadığı rahatsızlık nedeniy-le ağrılarına dayanamayın-ca acilen ameliyata alındı. Sos-yal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi veren şarkıcı, "Herkese mer-haba, yarım saat sonra ameliyata girece-ğim. Yine eski prob-lem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyor-dum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu..." dedi.

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