  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık “Hayatımın dersini Doğulu’dan aldım"

“Hayatımın dersini Doğulu’dan aldım"

Şarkıcı ve aranjör verdiği röportajda müzik kariyerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, yıllar önce ile yaşadığı bir anın, müzik kariyerindeki en büyük ders olduğunu söyledi.

“Hayatımın dersini Doğulu’dan aldım
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Katıldığı online röportajda Kenan Doğulu ile yaşadığı bir anısını anlatan başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli, Doğulu kardeşlerden çok şey öğrendiğini söyledi. 2007 senesinde Kenan Doğulu'nun 'Festival' albümü için stüdyoda olduklarını söyleyen Ceceli, "O albümde 'Ara beni lütfen' diye bir şarkı vardı. Sevgili Kenan Doğulu şarkıyı söylemeye başladı. Şarkının içinde 'İnsan sevdiğine böyle yapar mı?' bölümü vardı. O sırada Ozan Doğulu, "bunu yapar mı" akış olarak daha güzel fikrini attı. Resmen bir kelimeyi tartışıyorlardı" dedi.

İŞİNE SAYGI DUYMAK
Kenan Doğulu'nun odadan çıktığını ve "Ben böyle demek istiyorum çünkü seyirciyi hayal edebiliyorum" dediğini söyleyen Ceceli, "Resmen gelecekte seyirci ile empati yaparak onların vereceği reaksiyonu ölçüyordu. Ben o gün şunu gördüm. Şarkı söylemek, beste yapmak... Herkes her şeyi yapabilir ama yaptığı işe saygı duymak ve ciddiyet tam olarak bu" dedi. O gün hayatındaki en büyük dersi aldığını söyleyen Ceceli, Doğulu kardeşlerin müzik kariyerine çok faydası olduğunu söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Hayatımın dersini Doğulu’dan aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA