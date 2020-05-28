“Hayatımın dersini Doğulu’dan aldım"

Katıldığı online röportajda Kenan Doğulu ile yaşadığı bir anısını anlatan başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli, Doğulu kardeşlerden çok şey öğrendiğini söyledi. 2007 senesinde Kenan Doğulu'nun 'Festival' albümü için stüdyoda olduklarını söyleyen Ceceli, "O albümde 'Ara beni lütfen' diye bir şarkı vardı. Sevgili Kenan Doğulu şarkıyı söylemeye başladı. Şarkının içinde 'İnsan sevdiğine böyle yapar mı?' bölümü vardı. O sırada Ozan Doğulu, "bunu yapar mı" akış olarak daha güzel fikrini attı. Resmen bir kelimeyi tartışıyorlardı" dedi.

İŞİNE SAYGI DUYMAK

Kenan Doğulu'nun odadan çıktığını ve "Ben böyle demek istiyorum çünkü seyirciyi hayal edebiliyorum" dediğini söyleyen Ceceli, "Resmen gelecekte seyirci ile empati yaparak onların vereceği reaksiyonu ölçüyordu. Ben o gün şunu gördüm. Şarkı söylemek, beste yapmak... Herkes her şeyi yapabilir ama yaptığı işe saygı duymak ve ciddiyet tam olarak bu" dedi. O gün hayatındaki en büyük dersi aldığını söyleyen Ceceli, Doğulu kardeşlerin müzik kariyerine çok faydası olduğunu söyledi.