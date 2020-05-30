Pekin: Şafak’la buzları erittik

Oyuncu Büşra Pekin, bir doktor arkadaşını ziyarete geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde kendisi ve Ersin Korkut için 'Bir daha hayatları boyunca onlarla çalışmam' diyerek sitem eden Şafak Sezer'le buzları erittiklerini söyledi. Uzun zamandır evden çıkmadığını belirten Pekin "Bugün benim için farklılık oldu. Evde vakit geçirmeyi seven biriyim. Bu süreci güzel değerlendirmeye çalıştım" dedi.



'HALK BİZİ TANIYOR'

Sezer'le canlı yayında sarf ettiği sözlerinden sonra hemen telefonda konuşarak aralarındaki buzları erittiğini ifade eden oyuncu "Akşamında telefonda konuştuk, uzun süredir aramıyor sormuyoruz diye sitem etmiş, sorun yok. Benim de Ersin'in de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır, bunu en iyi halkımız bilir. Kutsal Damacana ilk filmimizdi, severek oynamıştık, ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir işti ama hiç konusu açılmadan da başarılarımızdan, işlerimizden bahsetmiyoruz" dedi.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI