Avşar kızı İbo’yu ağlattı

Hülya Avşar, televizyonda yıllar önce verdiği Harbiye Açıkhava konserinin görüntüleri yayınlanan İbrahim Tatlıses'i arayınca, milyonların sevgilisi İmparator göz yaşlarına boğuldu.



"SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

Tatlıses'in 2005 yılında verdiği muhteşem konser yayın sırasındayken Twitter'da trend olunca, Hülya Avşar birçok kez beraber rol aldığı Tatlıses'i aramak için telefona sarıldı. Avşar'ın "Artık sahnelere dön, seni çok özledik" sözleri karşısında duygularına hakim olamayan türkücünün gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

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