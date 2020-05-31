Herkes gider Mersin’e Zeynep gider tersine

Sanatcı Zeynep Casalini önceki gün kızı Defne ile Cihangir'de görüntülendi. Kızının görüntülenmemesi için arkasına saklayan Casalini, "Ben kızımın resminin gazetelerde çıkmasını istemiyorum" dedi. Kızını arkasına saklayan şarkıcı 'Yazlık evi olanlar pandemi döneminde Bodrum'a gitmeye çalıştı, siz de bir Bodrum'lu olarak neden İstanbul'dasınız' sorusuna "Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine" cevabını verdi.



ANNESİ İÇİN KALDI

BENİM tarzım böyledir, ne yapacağımı şartlara göre karar veririm diyen ünlü isim, "Annem yalnız kalmasın diye pandemiyi İstanbul'da geçirdim, herkes gider Mersine ben giderim tersine gibi bir yapım var. Bir de 'müzikal yaşantısını bitirdi' diye haberler çıkmıştı, müziği bırakmadığımı göstermek ve İstanbul'da iki konser vermek için de gelmiştim, çok güzel iki konser verdim ama pandemi çıkınca işler de yarım

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