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Haberler Sarmaşık 24 yıl sonra listeye zirveden girdi

24 yıl sonra listeye zirveden girdi

24 yıl sonra listeye zirveden girdi
Giriş Tarihi: 1.6.2020

90'ların sonunda çıkardığı "Alışamadım" şarkısıyla kalpleri fetheden Sibel Bilgiç uzun bir aradan sonra müziğe geri döndüğü yeni şarkısı "Diyemedim" ile müzik listelerine hızlı giriş yaptı.

BİR REKORA İMZA ATTI
Twitter'da "diyemedim" hashtag'i ile tt olan Sibel Bilgiç ardından tüm dijital müzik listelerinin ilk sırasına girerek 24 yıllık aradan sonra kırılması güç bir rekora imza attı. Bilgiç mutluluğunu instagram hesabından canlı yayınla paylaşarak herkese teşekkür etti... Güzel şarkıcı önümüzdeki ay birçok konser vereceğinin müjdesini de paylaştı.

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