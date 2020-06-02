51. yaşını 20’lik sevgilisiyle kutladı

Acun Ilıcalı, önceki gün 51 yaşına bastı. Yeni yaşını Dominik'te kutlayan Ilıcalı, 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile pasta kestiği kareyi de paylaştı. Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.