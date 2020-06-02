  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık 51. yaşını 20’lik sevgilisiyle kutladı

51. yaşını 20’lik sevgilisiyle kutladı

51. yaşını 20’lik sevgilisiyle kutladı
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Acun Ilıcalı, önceki gün 51 yaşına bastı. Yeni yaşını Dominik'te kutlayan Ilıcalı, 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile pasta kestiği kareyi de paylaştı. Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

51. yaşını 20’lik sevgilisiyle kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA