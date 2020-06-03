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Arda’nın mutfağı gizli aşkı ele verdi

Televizyon ekranlarının sevilen şefi ’in, sosyal medyada makyaj videolarıyla ünlenen fenomen ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş buul nan çiftin yaptıkları paylaşımlar, ilişkilerini açığa vurdu.

Arda’nın mutfağı gizli aşkı ele verdi
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Televizyonda yaptığı yemek programları ve samimi sunumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Şef Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Başarılı şefin, bir süredir 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı öğrenildi.

1 AY ARAYLA PAYLAŞTILAR
Magazin dünyasında özel hayatıyla gündem olmamaya özen gösteren Türkmen, güzellik Blogger'ı olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesini hızla büyüten Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor. İkili kısa süre önce başlayan beraberliklerini gizli tutma kararı aldı ama sosyal medya hesaplarından bir ay arayla aynı mutfaktan paylaşım yapınca, yaşadıkları ilişki ortaya çıktı. Son dönemde gizli aşk yaşayan birçok ünlü çift, benzer paylaşımlarla birlikteliklerini saklamayı başardı.

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