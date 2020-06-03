Arda’nın mutfağı gizli aşkı ele verdi

Televizyonda yaptığı yemek programları ve samimi sunumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Şef Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Başarılı şefin, bir süredir 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı öğrenildi.

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Magazin dünyasında özel hayatıyla gündem olmamaya özen gösteren Türkmen, güzellik Blogger'ı olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesini hızla büyüten Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor. İkili kısa süre önce başlayan beraberliklerini gizli tutma kararı aldı ama sosyal medya hesaplarından bir ay arayla aynı mutfaktan paylaşım yapınca, yaşadıkları ilişki ortaya çıktı. Son dönemde gizli aşk yaşayan birçok ünlü çift, benzer paylaşımlarla birlikteliklerini saklamayı başardı.