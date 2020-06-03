Bennu Gerede saçmaladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu hiçe sayan fotoğrafçı Bennu Gerede, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. AVM'de maskesini takıp alışverişini yapan Gerede, mekandan ayrılınca maskesini çıkardı. Ünlü isim, toplum sağlığını tehlikeye atan bu umursamazlığını, "Sokakta maske takmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Dışarıda oksijen var. Yasaksa ceza kessinler o zaman. Takmak istemiyorum. AVM'lerde takıyorum sadece" diye savundu.
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