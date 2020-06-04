Karantinadan evlilik çıktı

Oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile düğün hazırlıklarına başladı. Çift, ünlü tatil beldesi Çeşme'de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da Eylül ayını belirledi. Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak. Düğün telaşına giren 37 yaşındaki Ezgi Mola, Çeşme'deki mekânları araştırmaya başladı.