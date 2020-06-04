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Haberler Sarmaşık ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldı

’ kadrosuna katıldı

‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldı
Giriş Tarihi: 4.6.2020

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın dün akşam ekrana gelen 24'üncü bölümünde, kadroya katılan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ilk kez izleyiciyle buluştu. Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil oldu. Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun içinse yeni bir meydan okuma olacak. Bozoğlu, diziye katıldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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