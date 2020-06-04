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Haberler Sarmaşık Müge Anlı, Sumru ve Toni’yi kavuşturdu

, Sumru ve Toni’yi kavuşturdu

Müge Anlı, Sumru ve Toni’yi kavuşturdu
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişiyi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları da sahiplerine kavuşturuyor. Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuş ve çağrıda bulunmuştu.

4 SAAT SONRA
Müge Anlı'nın çağrısı 4 saat sonra karşılık buldu. Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni bulundu. Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Müge Anlı, ekibi, Pati Buldular ve izleyici sayesinde Toni evine, oyuncu Sumru Yavrucuk ise köpeğine kavuştu.

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