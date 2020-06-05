Doğuma iki ay kaldı

ESKİ Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te çocuklarıyla birlikte objektiflere takıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma izninde, çocukları Sarp ve Sare'yi parka getiren Sarıoğlu, evlatlarıyla keyifli vakit geçirdi. Üçüncü çocuğuna 7 aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu'nun 13 kilo aldığı öğrenildi.
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