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Haberler Sarmaşık AVM çıkışı hızla kaçtı

çıkışı hızla kaçtı

AVM çıkışı hızla kaçtı
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Alışveriş yapmak için uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkan Büşra Develi, korona virüsüne karşı temkini elden bırakmadığını söyledi. Güzel oyuncu, "Evden ilk kez çıkıyorum desem doğrudur, daha dışarılara alışamadım, o yüzden hemen eve dönmek istiyorum' dedi. Motosikletiyle geldiği AVM çıkışında görüntülenen Büşra Develi, alışverişinin ardından maskesini takarak motosikletine atlayıp evin yolunu tuttu.
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