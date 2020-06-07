‘Kaşları unutunca İdo gibi oldum’

İdo Tatlıses

rem Derici, geçtiğimiz gün saçını sarıya boyatıp unuttuğu kaşlarını aynı renge boyatmak için Nişantaşı'ndaki kuaföründeydi. Kaşlarını da sarıya boyatan şarkıcı, bir dönem kaşlarıyla olay olan İdo Tatlıses'e espriyle karışık göndermede bulunarak, "O gün gaza geldim; saçları boyattım mutlulukla eve gittim, bir baktım İdo Tatlıses yaş 14. İdo şu an çok yakışıklı o kaşlardan eser yok. Ben bir çıktım İdo'yum, saçları yaptırıp kaşları bırakmışım. Bugün açtık rengini" dedi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının açıklanmasından sonra alışverişe çıkıp eve erzak aldığını, ancak yasağın kalkmasıyla ne yapacağını şaşırdığını anlatan İrem Derici, "Hafta sonu aldıklarımı yiyince pazartesi yine obezim" diye güldü.Sahnelerin ne zaman açılacağını bilmediğini, fiyatında indirim de yapabileceğini söyleyen Derici, "Bir duyum yok, herhalde Eylül diye düşünüyorum. Her şeye sıcak bakıyorum, ortam neye uygunsa ona uyarım, sıkıntı olmaz ben paragöz biri değilim zaten" dedi.