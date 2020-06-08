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Haberler Sarmaşık “Mahkeme bitmeden konuşmam”

“Mahkeme bitmeden konuşmam”

“Mahkeme bitmeden konuşmam”
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiaları ile gündeme bomba gibi oturan ünlü yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, Cihangir'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Oyuncu olan abisi Serhat Midyat ile birlikte muhabirlerin karşısına çıkan oyuncu, mahkeme süreci ile ilgili sorulara "Sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yaşanmış bir şeydir, mahkeme sonuçlansın, söz veriyorum konuşacağım. Hep beraber sabredelim, ısrarla sorup durmayın lütfen" diye cevap verdi. Midyat, süreç içinde Sevcan Yaşar ile hiç görüşmediğini belirtti.

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