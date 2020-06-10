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Haberler Sarmaşık Maskeyi kapalı ortamda takıyoruz

Maskeyi kapalı ortamda takıyoruz

Maskeyi kapalı ortamda takıyoruz
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Salgın nedeniyle yapacakları düğünü ileri bir tarihe erteleyen Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu Nişantaşı'ndaydı. El ele objektiflere yansıyan ikilinin henüz salgın tam anlamıyla geçmese de yeni normal dönemde maske takmayarak dikkat çekti. Dışarıda maske takmaya sıcak bakmadıklarını belirten Ataizi "Bu dönemde dışarıda maske takmayı tercih etmiyoruz, çünkü açık havadayız. Kapalı alanlara girdiğimde tabii ki korunmak için takıyoruz, sürekli çantamızda maskemiz var" dedi.

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