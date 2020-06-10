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Haberler Sarmaşık Mihriban Hurmacı 5 aylık hamile

5 aylık hamile

Mihriban Hurmacı 5 aylık hamile
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Deneyimli futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Hurmacı, beş aylık hamile olduğunun müjdesini verdi. Bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocukları olan çiftin, 3. çocuklarının da kız olacağı öğrenildi.

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