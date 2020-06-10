Mihriban Hurmacı 5 aylık hamile

Deneyimli futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Hurmacı, beş aylık hamile olduğunun müjdesini verdi. Bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocukları olan çiftin, 3. çocuklarının da kız olacağı öğrenildi.