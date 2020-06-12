Demet Şener yeni markasıyla mutlu

İş insanlığına soyunan eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli'yle görüntüledi. Sıkışan trafikte aracın camını açarak muhabirler ile kısa süreli sohbet eden Şener, markası hakkında "Satışlar çok iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi. "Dişlerimi yatıracaktım ama Cenk böyle seviyor" açıklaması hatırlatılan Şener, cevap vermeyip gülümsemekle yetindi. Açılan trafik sonrası ikili yola kaldıkları yerden devam ettiler.