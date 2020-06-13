Arif Sağ’ın bağlaması Aydın’dan

TÜRK halk müziğinin usta isimlerinden Arif Sağ'ın çaldı-ğı bağlama, Aydınlı usta Halil Kafes'in ellerinde hayat buldu. Aydın'da dut ağacı gövdesinden bağ-lama, cura ve kabak kemane yapan Kafes, birçok TRT sanatçısı-na da telli çalgı yaptı. Hiçbir eği-tim olma-dan 30 yıl önce telli çalgı yap-maya başlayan Kafes, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde yıllardır üretim yapıyor.

"DUT İYİ SES VERİR"

Kafes, "Dut ağacı güzel mey-velerinin yanı sıra güzel ses verir. Keserle önce dut ağacının gövde-sini oyuyorum, saz seklini aldık-tan sonra üzerine aparatları-nı takıp akordunu yapıyorum. Hayatımda başka iş yapmadım. Bu işle çocuk-larımı büyütüp emek-li oldum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE