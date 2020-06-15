Gençliğim Eyvah seyirciyle buluşuyor

ATV'NİN heyecanla beklenen yeni dizisi Gençliğim Eyvah, bu akşam saat 20.00'da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yılın en renkli komedisi olmaya aday Gençliğim Eyvah'ta, aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak. Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor.

ENTRİKALARIN KOMEDİSİ

AYHAN Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı Gençliğim Eyvah'ın ilk bölümünde, mahalleye gelen İtalyanlar, iki rakip kebapçı Arif ve Zekeriya'yı iş birliği yapmak zorunda bırakacak. Rekabet, aşk, sırlar ve kaçma kovalamaca bakalım bu küçük sevimli mahalleye sığabilecek mi?