Haftada iki gün balık 5 saat egzersiz

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, teknolojik gelişmelerle yaşam standartlarındaki artışın, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama yol açtığını söyledi.

DOĞRU BESLENME ÖNEMLİ

İnsanların yaşam tarzına dikkat etmediğini kaydeden Dr. Berilğen, sağlıklı yaşamın temel birkaç kuralına uyularak başta diyabet (şeker) olmak üzere önemli sayıda hastalığın önlenebileceğinin altını çizdi. Beslenmenin sağlıklı yaşamın temel öğelerinden biri olduğunu hatırlatan Berilğen, "Herhangi bir hastalığı bulunmayan bireylerde beslenmenin ağırlığını sebze, meyve, salata, az yağlı süt ürünleri oluşturmalıdır. Haftada en az iki gün balık öneriyoruz. Besinler pişirilirken kızartılmamalı, kavurulmamalı; haşlama, ızgara, fırınlama benzeri yöntemler tercih edilmelidir. Tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemelidir.

MARGARİNDEN UZAK DURUN

Margarin türevi yağlardan uzak durulmalı, zeytinyağı tercih edilmelidir. Diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklarda daha ayrıntılı diyet bilgileri edinebilmek için doktorlardan bilgi alınmalıdır" ifadesini kullandı.

HAREKETİ HAFTAYA YAYIN

Sağlıklı bireylerde haftada 2 buçuk ile 5 saat arası egzersiz yapılması önerildiğini dile getiren Dr. Berilğen sözlerini şöyle tamamladı: "Günlük toplam 30 - 60 dakika egzersiz yeterli olmaktadır. Kilo problemi olan bireylerde bu süre uzatılabilir. Belirtilen sürelerde egzersiz yapamayan hastalarda başlangıçta süre kısa tutularak zaman içinde artırılabilir. Egzersiz programı 5 gün gibi haftanın büyük çoğunluğuna yayılmalıdır. Egzersiz olarak en sık tempolu yürüyüş önerilmektedir. Bunun yanında daha kısa sürelerle ağırlık kaldırma gibi egzersizlerin de yapılması yararlı olabilir."

ŞENOL KANTÜRK