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Haberler Sarmaşık Soruyu yanlış anlayınca öfkelendi

Soruyu yanlış anlayınca öfkelendi

Soruyu yanlış anlayınca öfkelendi
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Oğlu Oğulcan Engin ile Nişantaşı'nda görüntülenen Sinan Engin, oğlunun Ezgi Eyüpoğlu ile birlikteliği hakkındaki soruyu yanlış anlayınca sinirlendi. Muhabirin Ezgi hanım ile başlayan sorusunu 'Eski hanım' olarak anlayan ve 'Böyle soru olur mu' diye çıkışan Engin, sorunun Oğulcan'ın kız arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu hakkında olduğunu anlayınca "Bize yorum yapmak düşmez, bu onların hayatı" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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