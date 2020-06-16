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Haberler Sarmaşık Bir aylık kiraya servet yatırdı

Bir aylık kiraya servet yatırdı

Bir aylık kiraya servet yatırdı
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Bir süredir Londra'da yaşayan şarkıcı Rihanna, Take The Hamptons adlı reality show programının çekildiği evi aylık 415 bin dolara kiraladı. 32 yaşındaki Barbadoslu yıldızın sadece ağustos ayında konaklayacağı daha sonra Malibu'daki evine geçeceği öğrenildi. ABD'nin yazlık bölgesi Hamptons'un Kuzey Denizi bölümündeki 8 bin metrekarelik arazide yer alan devasa mülkte yedi banyo, beş yatak odası, yüzme havuzu ve 25 metre uzunluğunda özel rıhtım bulunuyor.

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