  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Della Miles Keşmir için söyledi

Della Miles için söyledi

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, ile arasında 72 yıldır anlaşmazlık konusu olan 'de Müslümanların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla 'Benim Adım Keşmir' adlı parçaya klip çekti.

Della Miles Keşmir için söyledi
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Sözlerini Turgay Evren'in yazdığı, müzik ve düzenlemesini ise Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği 'Benim Adım Keşmir' hakkında konuşan Miles, "Keşmir'de Müslümanlar katlediliyor. Sizce de bu zulme birlik olup dur demenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz bu zulme dur demek için?" dedi.

BENİM ADIM KEŞMİR
Hangi hikayeyi anlatabilirim ki? Hangi acıyı burada satabilirim ki? Her günüm birbirinin aynısı Utançtır sadece payıma düşen Benim adım Keşmir Tekrar ve tekrar katliam Keşmir, ölüm benim namım İşkence ve hiç bitmeyen zulüm

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Della Miles Keşmir için söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA