Della Miles Keşmir için söyledi

Sözlerini Turgay Evren'in yazdığı, müzik ve düzenlemesini ise Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği 'Benim Adım Keşmir' hakkında konuşan Miles, "Keşmir'de Müslümanlar katlediliyor. Sizce de bu zulme birlik olup dur demenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz bu zulme dur demek için?" dedi.



BENİM ADIM KEŞMİR

Hangi hikayeyi anlatabilirim ki? Hangi acıyı burada satabilirim ki? Her günüm birbirinin aynısı Utançtır sadece payıma düşen Benim adım Keşmir Tekrar ve tekrar katliam Keşmir, ölüm benim namım İşkence ve hiç bitmeyen zulüm