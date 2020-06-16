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Haberler Sarmaşık Eski aşıkların ayrılıkları manidar

Eski aşıkların ayrılıkları manidar

Eski aşıkların ayrılıkları manidar
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile oyuncu Berrak Tüzünataç'ın ayrılığı yeni bir dedikoduyu da beraberinde getirdi.

TATİLDE AYRILDILAR
İKİLİ, Çeşme tatilinde 8 aylık ilişkilerini sonlandırınca, akıllara iki gün önce Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun ayrılığını geldi. Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy da 4 aydır birlikte olduğu Allan Hakko ile birkaç gün önce yollarını ayırmıştı. Eski eşlerin ilişkilerinin yakın tarihlerde bitmesi, sosyal medyada 'Zamanlama manidar' olarak yorumlandı.

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