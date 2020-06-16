Eski aşıkların ayrılıkları manidar

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile oyuncu Berrak Tüzünataç'ın ayrılığı yeni bir dedikoduyu da beraberinde getirdi.

TATİLDE AYRILDILAR

İKİLİ, Çeşme tatilinde 8 aylık ilişkilerini sonlandırınca, akıllara iki gün önce Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun ayrılığını geldi. Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy da 4 aydır birlikte olduğu Allan Hakko ile birkaç gün önce yollarını ayırmıştı. Eski eşlerin ilişkilerinin yakın tarihlerde bitmesi, sosyal medyada 'Zamanlama manidar' olarak yorumlandı.