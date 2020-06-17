Domuz saldırısı

Yavuz Bingöl'ün eski eşi Öykü Gürman'la boşanmasından sonra paylaşamadıkları Ayvalık'taki villasına, yemek arayışına çıkan domuzlar dadandı. Gündüz saatlerinde bölgenin bakımsız deresi Nikita'nın bataklık kısmında gizlenen, dördü yetişkin dokuz yavrudan oluşan domuz grubu, Bingöl'ün de villasının bulunduğu siteyi mesken tuttu.

KORKUDAN PLAJA İNEMİYOR

Sabah saatlerinde ve güneşin batmasıyla birlikte yuvalandıkları yerden çıkarak yiyecek arayışına başlayan domuzlar Bingöl'ü tedirgin etti. Davetsiz misafirler nedeniyle evinin plaja bakan tarafına çıkamayan ünlü türkücünün yaşanan durumdan rahatsız olduğu, bu nedenle de denize giremediği öğrenildi. Öte yandan, Yavuz Bingöl'ün geçtiğimiz yaz aylarında tatil yaptığı dönemde sayıları 2-3 olan domuzların bu yıl 13'e yükseldiği görüldü. Yavuz Bingöl'ün 2012 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan satın aldığı yazlık, büyük aşk yaşayıp evlendiği ve 2016 yılında da boşandığı eski eşi Öykü Gürman'ın 200 bin liralık boşanma tazminatı talebi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılmıştı.

Suat SALGIN