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’den çarpık yapılaşma bedduası

Gani Müjde’den çarpık yapılaşma bedduası
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yönetmen Gani Müjde, ilçedeki çarpık yapılaşmaya isyan etti. Bodrum Yalıçiftlik'teki Barbaros Koyu açıklarından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Müjde, "Bu kara apartman bloklarına izin veren yetkililerin, bu rezilliği Bodrum'a layık gören mimarın, bu karanlık tesisi buraya konduran müteahhidin bahçesi bahar görmesin" paylaşımı yaptı. Müjde'nin Twitter hesabından attığı tweet kısa sürede çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

ADEM ÜLKER

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