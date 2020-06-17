Gençler, emeğinizi sınav kaygısına kurban etmeyin

Binlerce öğrenci ve ailesinin heyecanla beklediği Liseye Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavın bu yıl tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin gölgesinde gerçekleştirilecek olması gerek öğrencilerde gerekse ailelerinde ayrı bir stres ve kaygıya yol açıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sınav kaygısını yönetebilmek için hem sınav öncesi hem de sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte son dört gün yapılacaklar...



UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN

UYKUSUZLUK ve düzensiz beslenme kaygıyı artırabileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığından günlük programınızda bu etkinliklere de zaman ayırmaya özen gösterin.



ZAMAN YÖNETİMİNİ GELİŞTİRİN

LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı düzeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde mümkün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluşturmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav sırasında maske takacağınız için test çözme sırasında deneme amaçlı maske takmak da faydalı olabilir.



SOSYAL MEDYA KULLANIMINI KISITLAYIN

SINAVA birkaç gün kala sosyal medya kullanımınızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit geçirmeniz kaygılarınızı azaltabilir.



SADECE AKADEMİK PERFORMANSA ODAKLANMAYIN

OLUMLU bakış açıları sağlayan, sizi iyi hissettiren arkadaşlarınızla bağlarınızı koparmayın. Görüntülü konuşmalarla dahi olsa bu arkadaşlarınızla iletişimi devam ettirmeniz kaygınızı azaltacaktır. Sadece akademik performansa odaklanmayıp resim yapmak, müzik dinlemek ve diğer hobilerinize zaman ayırmak da sizi rahatlatacaktır.



HEDEFİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN

SINAVIN hayatınızın tümünü kapsamadığını, zeka veya hayattaki başarının tümünü ölçmediğini göz önünde bulundurun. Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, motivasyonunuzu düşürebilir ve kendinize güveninizi azaltabilir.



SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR

■ Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapın; kafeinli içeceklerden ve fazla sıvı alımından kaçının.

■ Sınav sırasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını dolayısıyla virüs bulaşma tehlikesinin olmadığını aklınızda tutmak kaygınızı azaltabilir.

■ Sınav başlamadan hemen önce arkadaşlarınızla dersler, sorular ve konularla ilgili konuşmalardan kaçınmak uygun olabilir.

■ Kendinize bir miktar heyecanlanmanın olağan olduğunu, ancak bu sınava uzun zamandır çalışmakta olduğunuzu ve sınava girecek diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olmadığını hatırlatın.

■ Sınav öncesinde veya sırasında kaygınız arttığında, karnınızdan derin ve yavaş nefesler alabilir, bu egzersizi beş kere tekrarlayabilirsiniz.

■ İşaretlediğiniz yanıtları kontrol etmek için kendinize zaman bırakmayı unutmayın.