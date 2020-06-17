  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Quaresma soruları yanıtsız bıraktı

Quaresma soruları yanıtsız bıraktı

Quaresma soruları yanıtsız bıraktı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, eşi Daphne Quaresma ile birlikte Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde bir alışveriş merkezine gelen ve spor giyim mağazalarını dolaşan çift, daha sonra Markalar Sokağına çıkarak dünyaca ünlü markaların vitrinlerini gezdi. Neşeli halleri ile dikkat çeken yıldız oyuncu, muhabirlerin 'Türkiye'de kalacak mısın?' sorularına yanıt vermedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma soruları yanıtsız bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA