Quaresma soruları yanıtsız bıraktı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, eşi Daphne Quaresma ile birlikte Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde bir alışveriş merkezine gelen ve spor giyim mağazalarını dolaşan çift, daha sonra Markalar Sokağına çıkarak dünyaca ünlü markaların vitrinlerini gezdi. Neşeli halleri ile dikkat çeken yıldız oyuncu, muhabirlerin 'Türkiye'de kalacak mısın?' sorularına yanıt vermedi.