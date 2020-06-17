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Haberler Sarmaşık Spordan taviz vermiyorlar

Spordan taviz vermiyorlar

Spordan taviz vermiyorlar
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Beşiktaş kulübünün eski başkanı Fikret Orman, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek'te görüntülendi. Aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana spora her zaman önem veren ikili, günlük rutin yürüyüşlerini yine aksatmadı. Sabah saatlerinde hızlı tempoda yürüyüş yapan Orman ve sevgilisi, Baltalimanı'ndan Arnavutköy'de bulunan evlerine kadar bir an olsun durmadılar. Bir hayli form tutan Fikret Orman'ın verdiği kilolar dikkat çekti.

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