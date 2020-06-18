“Kilo almayanları kıskanıyorum”

Sunucu ve oyuncu Gül Gölge, Marmaris'in Bozburun beldesinde tatil yapıyor. Bozburun'da karadan ulaşımın olmadığı bir butik otelde kalan Gölge, sabah erken saatlerde spor yaparken fotoğraf paylaştı ve "Karantinada kilo almayanları kıskançlıkla tebrik ediyorum" notu düştü.
ADEM ÜLKER
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