Sağlığınızı yaz meyveleri ile koruyun

Mevsiminde tüketilen meyveler vücudumuza birçok fayda sağladığı gibi, bilinçli tüketildiğinde kilo kontrolüne de katkı sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, düzenli meyve yiyenlerin tatlı krizlerine de yakalanmayacağının altını çiziyor.



DUT AGIZ İÇİ YARALARI İYİLESTİRİYOR

100 gramında 8.1 gram karbonhidrat, 1.3 gram protein, 1.5 gram lif içeren dutta potasyum bulunur ve yaklaşık 44 kaloridir. Dutun protein içeriği diğer meyvelere kıyasla daha fazladır. Kırmızı ve kara dut ağız içerisindeki yaraların iyileşmesini sağlar. Yapısında bulunan flavonoidler kalp sağlığını da korur.



KAYISI KANSERİN EN GÜÇLÜ DÜSMANLARINDAN

100 gramında 11.12 gram karbonhidrat, 1.4 gram protein, 2 gram kadar lif bulunur. 100 gramı 48 kalori olan kayısının 3-4 adedi 1 porsiyondur. A ve C vitamini ile potasyum, demir ve magnezyumdan da zengindir. Kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Potasyum içeriği ile tansiyonu düzenler. Gelişme çağındaki çocukların zihinsel gelişimleri için oldukça faydalı bir meyvedir.

INCİRLE YASLANMAYA MEYDAN OKUYUN

100 gramında 19.8 gram karbonhidrat, 0.75 gram protein, 2.9 gram lif içerir. Enerji yoğunluğu diğer meyvelere göre daha yüksektir. Yüksek oranda antioksidan içermesiyle yaşlanmaya meydan okur, kalsiyum içeriği ile çocuklar ve hamileler için de çok faydalıdır.



KİRAZ UYKUYA HAZIRLAR

100 gramı 65 kalori, 22.9 gram karbonhidrat, 1 gram kadar protein içeren kiraz kabızlık problemi yaşayan bireylerin kurtarıcısıdır. Tansiyonun düzenlenmesinde etkilidir. İdrar söktürücüdür. Vücuttaki ödemi atarken, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. İçeriğindeki melatonin sayesinde vücudu gevşetip rahat uyku sağlar.



KAVUN BÖBREKLERİ TEMİZLER

100 gramı yaklaşık 28 kalori olan kavun da karpuz gibi sulu olan yaz meyvelerindendir. 6.8 gram kadar karbonhidrat, 1 gram kadar protein içeriğine sahiptir. Ayrıca C vitamini açısından da zengindir. Böbreklerdeki toksik maddelerin temizlenmesinde aktif rol oynar. Bunun yanı sıra kalp sağlığının korunmasına yardımcıdır.



SEFTALİ GÖZLERİ KUVVETLENDİRİYOR

Yapısında 9.54 gram karbonhidrat, 0.9 gram kadar protein ve 1.5 gram kadar lif içeriği bulunur. Lif içeriği zengin bir meyve olan şeftaliyi kabuğu ile birlikte tüketmek çok daha sağlıklıdır. tansiyonu dengeler. C vitamini açısından da zengin bir meyve olan şeftali bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Görme duyumuzun gelişmesinde de aktif rol oynar.



ÜZÜM KOLESTEROLÜ DÜSÜRÜR

Yaklaşık 100 gram kadar olan bir salkımındaki karbonhidrat miktarı 18.1 gram olan 0.7 gram kadar protein ve 0.9 gram kadar lif bulunan üzüm güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçeriğindeki resveratrol sayesinde kansere karşı vücudu koruyucu etki sağlar. Bunun yanı sıra quarcetin içermesi ile dolaşım ve sindirim sistemine destek sağlar, bireylerdeki kabızlık problemlerini önler. Kötü kolesterol dediğimiz LDL'yi düşürür.