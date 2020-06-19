“Ticaretle işim olmaz”

Popçu Demet Akalın önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülendi. Son günlerde çok konuşulan 'Boğazda lüks restoran açtı' haberlerine açıklık getiren Akalın, "Arkadaşlar biliyorsunuz benim ticaret ile işim olmaz. HiraHan adlı mekanım benim değil" dedi.