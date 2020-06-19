Popçu Demet Akalın önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülendi. Son günlerde çok konuşulan 'Boğazda lüks restoran açtı' haberlerine açıklık getiren Akalın, "Arkadaşlar biliyorsunuz benim ticaret ile işim olmaz. HiraHan adlı mekanım benim değil" dedi.
Popçu Demet Akalın önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülendi. Son günlerde çok konuşulan 'Boğazda lüks restoran açtı' haberlerine açıklık getiren Akalın, "Arkadaşlar biliyorsunuz benim ticaret ile işim olmaz. HiraHan adlı mekanım benim değil" dedi.
“Ticaretle işim olmaz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.