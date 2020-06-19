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Haberler Sarmaşık “Ticaretle işim olmaz”

“Ticaretle işim olmaz”

“Ticaretle işim olmaz”
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Popçu Demet Akalın önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülendi. Son günlerde çok konuşulan 'Boğazda lüks restoran açtı' haberlerine açıklık getiren Akalın, "Arkadaşlar biliyorsunuz benim ticaret ile işim olmaz. HiraHan adlı mekanım benim değil" dedi.

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