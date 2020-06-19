Yasmin’den annesine özel kolajlı kutlama

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda annesine olan sevgisini her fırsatta göstermeye devam ediyor. 57 yaşına giren Nergis Kumbasar'ın doğum gününü kutlayan Yasmin, annesiyle birlikte çekilmiş karelerden oluşturduğu bir kolajı paylaştı. Hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün? notunu düşen Yasmin, "İyi ki doğdun, iyi ki annem oldun" dedi.