Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda annesine olan sevgisini her fırsatta göstermeye devam ediyor. 57 yaşına giren Nergis Kumbasar'ın doğum gününü kutlayan Yasmin, annesiyle birlikte çekilmiş karelerden oluşturduğu bir kolajı paylaştı. Hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün? notunu düşen Yasmin, "İyi ki doğdun, iyi ki annem oldun" dedi.
Yasmin’den annesine özel kolajlı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.